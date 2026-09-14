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Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dell'1,38%

Ibex 35 termina a 19.565,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dell'1,38%
Madrid porta a casa un calo dell'1,38%, con chiusura a 19.565,5 Euro.
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