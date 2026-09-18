Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 17:44
29.431 -0,05%
Dow Jones 17:44
51.562 -0,42%
Londra 17:40
10.659 -1,45%
Francoforte 17:37
25.304 -1,60%

Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,60%

Ibex 35 archivia la giornata a 19.513,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Madrid, in calo dell'1,60%
Ribasso per Madrid, in flessione dell'1,60%, termina le contrattazioni a 19.513,8 Euro.
Condividi
```