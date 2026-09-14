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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,07%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.885,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,07%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 3.885,33 punti.
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