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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.885,33 punti
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14 settembre 2026 - 09.20
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Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 3.885,33 punti.
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