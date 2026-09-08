Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
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Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.932,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,07%, a quota 3.932,7 in apertura.
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