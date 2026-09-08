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/ Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.932,7 punti
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Finanza
08 settembre 2026 - 03.38
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Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,07%, a quota 3.932,7 in apertura.
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