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Eurozona: EURO STOXX Health Care, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: EURO STOXX Health Care, quotazioni alle stelle
In forte aumento il comparto sanitario dell'Area Euro, che con il suo +2,14% avanza a quota 830,12 punti.
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