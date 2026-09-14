Francoforte: in calo Deutsche Bank

(Teleborsa) - Rosso per la prima banca tedesca come assets , che sta segnando un calo dell'1,82%.



L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 34,63 Euro. Primo supporto visto a 33,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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