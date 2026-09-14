Francoforte: risultato positivo per Beiersdorf

(Teleborsa) - Bene la compagnia di prodotti per la cura della persona , con un rialzo del 2,18%.



Il movimento di Beiersdorf , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 73,82 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 75,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 72,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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