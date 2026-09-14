Francoforte: si concentrano le vendite su Bilfinger
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale dell'ingegneria, che tratta con una perdita del 3,01%.
La tendenza ad una settimana di Bilfinger è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,18 Euro con tetto rappresentato dall'area 75,48. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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