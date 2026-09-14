Francoforte: si concentrano le vendite su Bilfinger

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale dell'ingegneria , che tratta con una perdita del 3,01%.



La tendenza ad una settimana di Bilfinger è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73,18 Euro con tetto rappresentato dall'area 75,48. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 72,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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