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Francoforte: positiva la giornata per Bilfinger

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Bilfinger
Seduta vivace oggi per la multinazionale dell'ingegneria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
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