Francoforte: andamento sostenuto per Bilfinger

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale dell'ingegneria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del contractor tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 73,27 Euro. Prima resistenza a 75,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 72,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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