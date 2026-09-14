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Francoforte: si muove a passi da gigante Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante Bayer
Rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,92%.
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