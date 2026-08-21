Francoforte: movimento negativo per Bayer

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimico-farmaceutica , che sta segnando un calo del 2,16%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni di breve periodo di Bayer sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,21 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47,19. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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