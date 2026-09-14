Francoforte: andamento rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimico-farmaceutica , che lievita dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Bayer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,48 Euro. Prima resistenza a 49,53. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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