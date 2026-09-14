Il CdM delibera funerali di Stato per Emma Bonino e Raffaele Costa

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri, si è riunito oggi lunedì 14 settembre 2026, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vice Presidente Antonio Tajani e con il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano quale Segretario.



Come da ordine del Giorno, il CdM ha deliberato, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la celebrazione dei funerali della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa nella forma delle esequie di Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36.



Un Consiglio dei ministri lampo, iniziato alle ore 10.11 e terminato alle ore 10.15.

Condividi

```