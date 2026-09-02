MPS, Giani: governo con suo 5% deve andare in assemblea con molta chiarezza e forza
(Teleborsa) - "Lo Stato non ha più quel potere che poteva avere un ministro quando disse no all'incorporazione in UniCredit, allora deteneva il 65-70% della proprietà, però se lo Stato ha quasi il 5% è già importante, perché in una sostanziale public company il 5% conta. Altro che neutri, il governo con il suo 5% deve andare in assemblea con molta chiarezza e molta forza". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo questa mattina alla seduta straordinaria monotematica del Consiglio comunale di Siena su Banca Monte dei Paschi.
"Ho trovato nel ministro Giorgetti un'impostazione costruttiva", ha sottolineato nel suo intervento.
"Tutti vogliamo - ha detto Giani - una MPS con un'identità inalterata, con garanzia del lavoro, di questo management, che abbia la sede a Siena e possa svolgere un'azione più bancaria che di finanza e possa sviluppare l'attività nell'interesse del paese: l'Italia ha bisogno di una realtà come MPS".
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