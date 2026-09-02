MPS, Giani: governo con suo 5% deve andare in assemblea con molta chiarezza e forza

(Teleborsa) - "Lo Stato non ha più quel potere che poteva avere un ministro quando disse no all'incorporazione in UniCredit , allora deteneva il 65-70% della proprietà, però se lo Stato ha quasi il 5% è già importante, perché in una sostanziale public company il 5% conta. Altro che neutri, il governo con il suo 5% deve andare in assemblea con molta chiarezza e molta forza". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo questa mattina alla seduta straordinaria monotematica del Consiglio comunale di Siena su Banca Monte dei Paschi .



"Ho trovato nel ministro Giorgetti un'impostazione costruttiva", ha sottolineato nel suo intervento.



"Tutti vogliamo - ha detto Giani - una MPS con un'identità inalterata, con garanzia del lavoro, di questo management, che abbia la sede a Siena e possa svolgere un'azione più bancaria che di finanza e possa sviluppare l'attività nell'interesse del paese: l'Italia ha bisogno di una realtà come MPS".

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