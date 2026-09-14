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L'EURO STOXX Oil & Gas scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Oil & Gas scivola in fondo al mercato di Eurozona
Profondo rosso per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 592,91 punti, in netto calo dell'1,63%.
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