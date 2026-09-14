Londra: andamento negativo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano , che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Rio Tinto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 72,13 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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