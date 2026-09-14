Londra: andamento negativo per Rio Tinto
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Rio Tinto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 72,13 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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