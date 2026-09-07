Lettura rialzista per Rio Tinto
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,39%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Rio Tinto è da comprare ai prezzi attuali pari a 76,41 sterline con stop loss individuato a quota 72,78 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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