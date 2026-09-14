Londra: andamento rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di Auto Trader Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,944 sterline. Prima resistenza a 5,007. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,903.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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