Londra: andamento sostenuto per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Auto Trader Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,185 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,289. Il peggioramento di Auto Trader Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,139.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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