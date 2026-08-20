Forte interesse per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la sessione in utile dell'1,37% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 5,344 sterline, con stop loss individuato a quota 5,048 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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