Forte interesse per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dell'1,37% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 5,344 sterline, con stop loss individuato a quota 5,048 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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