OPT, contratto da 138 mila euro per l'organizzazione di un evento nell'ambito dell'ematologia

(Teleborsa) - OPT , piattaforma quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore

Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo, ha sottoscritto un contratto del valore di circa 138 mila euro per l'organizzazione di un evento scientifico nell'ambito dell'ematologia. Il contratto, relativo alla linea di business Events & Conferences, contribuirà ai ricavi dell'esercizio 2026. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività attraverso cui OPT supporta le aziende farmaceutiche nella progettazione e realizzazione di eventi e programmi di formazione medico-scientifica rivolti ai professionisti sanitari.

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