Regno Unito, crescita prezzi abitazioni rallenta al 2% ma supera attese

(Teleborsa) - Mercato immobiliare del Regno Unito in decelerazione. Lo conferma il consueto sondaggio dell'Office for Natinal Statistics (ONS), che segnala un aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni del 2% a giugno, inferiore al 2,7% del mese precedente, ma leggermente al di sopra dell'1,9% del consensus. Il prezzo medio di vendita in Regno Unito si è attestato a 272 mila sterline.



Il prezzo medio di vendita è aumentato in Inghilterra a 293 mila sterline (+1,8%), Galles a 213 mila (+2,3%), Scozia a 195 mila (+9,2%) e Irlanda del Nord a 202 mila (+4,3%). I prezzi delle abitazioni a Londra sono calati 554 mila sterline (-2,5%).



(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

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