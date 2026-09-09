Seri Industrial, Tribunale Napoli nomina RSM come esperto su concambio per fusione in SE.R.I

(Teleborsa) - Seri Industrial , società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha reso noto che il Tribunale Di Napoli - Sezione Specializzata in materia di Impresa - ha nominato la RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile quale esperto per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio nell’ambito del progetto di fusione per incorporazione della Seri Industrial S.p.A. nella SE.R.I. S.p.A..

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