Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Bene il colosso degli alcolici , con un rialzo dell'1,95%.



Il movimento di Pernod Ricard , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 59,91 Euro con area di resistenza individuata a quota 60,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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