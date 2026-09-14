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Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Bene il colosso degli alcolici, con un rialzo dell'1,95%.

Il movimento di Pernod Ricard, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 59,91 Euro con area di resistenza individuata a quota 60,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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