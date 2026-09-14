Parigi: scambi in positivo per Euronext

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , con una variazione percentuale del 2,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Euronext rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 160 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 162,4. Il peggioramento di Euronext è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 158,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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