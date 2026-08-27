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Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics
Seduta positiva per il microchip-maker italo-francese, che avanza bene del 3,30%.
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