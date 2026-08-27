Milano
11:52
52.612
-0,51%
Nasdaq
26-ago
29.225
0,00%
Dow Jones
26-ago
53.464
-0,21%
Londra
11:52
10.808
-0,64%
Francoforte
11:52
26.349
+0,24%
Giovedì 27 Agosto 2026, ore 12.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics
Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
27 agosto 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta positiva per il
microchip-maker italo-francese
, che avanza bene del 3,30%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per STMicroelectronics
Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics
Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
Titoli e Indici
Stmicroelectronics Nv
+4,37%
Altre notizie
Parigi: seduta molto difficile per STMicroelectronics
Parigi: pioggia di acquisti su STMicroelectronics
Parigi: mette il turbo STMicroelectronics
Parigi: ingrana la marcia STMicroelectronics
Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
STMicroelectronics scambia in rosso a Parigi
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto