Lettura rialzista per Euronext
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Balza in avanti la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 165,2 Euro, con stop loss individuato a livello 158,6 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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