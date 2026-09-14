Perde Aixtron sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Aixtron , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,30%.



L'andamento di Aixtron nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo studio di Aixtron presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 34,51 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 35,37. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 34,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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