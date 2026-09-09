Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron , che mostra un decremento del 3,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,94 Euro e primo supporto individuato a 36,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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