Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:46
29.251 -0,40%
Dow Jones 20:46
52.476 -0,18%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Piazza Affari: andamento rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 91.975,06 punti.
Condividi
```