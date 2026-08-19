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Dow Jones 18-ago
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PLATINUM del 18/08/2026

Finanza
PLATINUM del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Giornata difficile per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in ribasso a 1.726.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del platino. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.763,3. Primo supporto a 1.707,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.688,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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