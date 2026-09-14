Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:48
29.247 -0,41%
Dow Jones 20:48
52.475 -0,19%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Sage, prevale lo scenario rialzista a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Sage, prevale lo scenario rialzista a Londra
Grande giornata per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.
Condividi
```