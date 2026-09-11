Milano 14:28
52.217 +0,79%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
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Londra 14:28
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Francoforte 14:29
25.525 +0,65%

Londra: calo per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Sage
Rosso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che sta segnando un calo dell'1,88%.
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