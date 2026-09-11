Londra: andamento negativo per Sage

(Teleborsa) - Composto ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Sage evidenzia un declino dei corsi verso area 9,54 sterline con prima area di resistenza vista a 9,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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