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Alexandria Real Estate Equities, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Alexandria Real Estate Equities, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che mostra una salita bruciante del 7,85% sui valori precedenti.
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