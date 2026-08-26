Milano 12:37
52.812 +0,17%
Nasdaq 25-ago
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Dow Jones 25-ago
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Londra 12:37
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Francoforte 12:37
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Londra: rosso per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Sage
Sottotono lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che passa di mano con un calo del 3,26%.
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