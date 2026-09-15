Automotive: al via bonus colonnine. Urso: “necessario per la transizione industriale e ambientale”

(Teleborsa) - Al via il Bonus Colonnine: dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre, i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del MIMIT per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT.



L’apertura dello sportello fa seguito alla pubblicazione del decreto direttoriale, firmato su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, che definisce procedure e regole per il cosiddetto Bonus Colonnine Domestiche. La misura, prevista nel programma pluriennale per il settore automotive definito con il DPCM dello scorso giugno, prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030.



"Oggi facciamo un altro passo in avanti nell’attuazione del programma che stiamo realizzando per accompagnare la transizione industriale ed ecologica del settore", ha dichiarato il Ministro Urso. "Con questa misura - ha proseguito - sosteniamo i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana. Il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia, infatti, viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche".



Nel dettaglio, il contributo copre l’80 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. Il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Condividi

```