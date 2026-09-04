Urso, Forum di Cernobbio: "L'Italia è il paese che ha utilizzato meglio il PNRR"

(Teleborsa) - "Per le, su cui stiamo lavorando sotto la regia di Palazzo Chigi, con". Lo ha detto ilIl provvedimento, ha spiegato Urso, prevederà anche "", oggi spesso frenata da resistenze locali. Il ministro ha inoltre ricordato cheche sarà integrata con ulteriori emendamenti "diretti a rendere più facile la vita delle aziende e più competitivo il nostro sistema industriale".GuardandoUrso ha sottolineato lcon misure legislative e finanziarie a sostegno dell'innovazione, della sostenibilità e della competitività del sistema produttivo."Il nostro sistema industriale", ha affermato il ministro, citandoL'obiettivo, ha aggiunto, èanche attraverso misure di salvaguardia contro la concorrenza sleale, sulle quali "finalmente la Commissione Europea sta cominciando a realizzare" interventi su sollecitazione italiana.Sul, Urso ha rivendicato. Per quanto riguarda il nostro Ministero,. "Grazie alle due riprogrammazioni che abbiamo effettuato in corso d'opera,Malgrado la difficoltà della riprogrammazione, che concedeva tempi stretti rispetto ai progetti iniziali, siamo riusciti nell'intento", ha detto.Fondamentale evidenziare, secondo il ministro,LaNella nuova formula, finanziata con risorse nazionali e con fondi garantiti fino al 2028, "il riscontro è stato immediato": nei primi mesi di attuazione, ha riferito Urso,"Entro fine anno questa cifra sarà ancora più consistente e contribuirà a far crescere il Pil", ha aggiunto Urso, sottolineando cheLabattendo molti altri Paesi europei".