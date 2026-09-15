Ast Terni: Urso convoca il tavolo il 28 settembre su accordo di programma, piano industriale e occupazione

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro, sen. Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 28 settembre, alle ore 11, il Comitato esecutivo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2025.



La riunione sarà dedicata a fare il punto sull’attuazione degli impegni previsti dall’Accordo e sulle prospettive industriali dello stabilimento. In particolare, il tavolo avvierà il monitoraggio dell’andamento del piano industriale e del piano occupazionale: stato di avanzamento degli investimenti e rispetto del relativo cronoprogramma, andamento dei volumi produttivi, livelli occupazionali e percorsi di formazione e riqualificazione del personale.



Il confronto si concentrerà inoltre sulla competitività dello stabilimento, con specifico riferimento ai costi dell’energia e agli impegni e agli strumenti previsti dall’Accordo, nell’ambito delle rispettive competenze delle Parti.

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