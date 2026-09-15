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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,63%
Il Dow Jones archivia la giornata a 52.092,57 punti
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15 settembre 2026 - 22.03
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