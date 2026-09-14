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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,29%

Il Dow Jones archivia la giornata a 52.421,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,29%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,29%, terminando gli scambi a 52.421,28 punti.
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