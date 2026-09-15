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/ Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30
Il Dow Jones si muove a 51.962,9 punti
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15 settembre 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino USA, in perdita dello 0,87% alle 19:30, tratta in ribasso a 51.962,9 punti.
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