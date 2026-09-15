Milano 17:35
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Nasdaq 20:55
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Dow Jones 20:55
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Londra 17:35
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Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 51.962,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in perdita dello 0,87% alle 19:30, tratta in ribasso a 51.962,9 punti.
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