Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 20:55
28.932 -0,67%
Dow Jones 20:55
52.013 -0,78%
Londra 17:35
10.658 -0,37%
Francoforte 17:36
25.402 -0,15%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,14%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 51.555,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,14%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,14% e archivia gli scambi a 51.555,19 punti.
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