Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:18
29.338 -0,32%
Dow Jones 18:18
53.205 -0,66%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
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Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB prende il via a 52.571,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,09%, a quota 52.571,35 in apertura.
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