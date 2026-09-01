Milano 11:48
51.988 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:48
10.712 -1,03%
Francoforte 11:48
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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,11%)

Il FTSE MIB prende il via a 52.669,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,11%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,11%, a quota 52.669,92 in apertura.
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