Milano
11:48
51.988
-1,19%
Nasdaq
31-ago
29.457
0,00%
Dow Jones
31-ago
53.186
-0,70%
Londra
11:48
10.712
-1,03%
Francoforte
11:48
25.962
-1,13%
Martedì 1 Settembre 2026, ore 12.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,11%)
Il FTSE MIB prende il via a 52.669,92 punti
In breve
,
Finanza
01 settembre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,11%, a quota 52.669,92 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,15%)
Argomenti trattati
Borsa
(975)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,19%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,03%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,14%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto