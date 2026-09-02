Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
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Londra 9:00
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Francoforte 1-set
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Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,11%)

Il FTSE MIB prende il via a 51.856,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,11%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,11%, a quota 51.856,71 in apertura.
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