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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,08%)

Il FTSE MIB prende il via a 51.832,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,08%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,08%, a quota 51.832,95 in apertura.
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