Milano 17:35
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Dow Jones 20:59
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Londra 17:35
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Francoforte 17:36
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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo perde l'1,20%, continuando la seduta a 263,56 punti.
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