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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Media

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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Media
In rialzo l'indice del settore Media europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 260,64 punti.
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